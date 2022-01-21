Курс валют на 21 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

ФОТО НБУ

21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,32 – 28,34 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,32 – 28,34 гривни;

Евро – 32,09 – 32,11 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 – 28,44 гривни. Евро покупают за 31,88 гривни, продают за 32,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,27 – 28,37 гривни, евро – 32,00 – 32,16 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 января на уровне 28,32 гривни.

20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,32 – 28,34 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.

Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?

Экономическая правда