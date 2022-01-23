Новости выходных: государство заплатило Ахметову по долгам, история со "сливом" данных из Дии

О ФРС. Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с более высоким уровнем долга, в котором превалирует доллар.

О "зеленом тарифе". Государственное предприятие Гарантированный покупатель уплатило компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК ВИЭ 2,7 миллиарда по долгам "зеленого тарифа".

О Дии. В сети распространяется информация о том, что пользователь одного форума выставил объявление про продажу данных миллионов украинцев, утверждая, что их происхождение с сайта diia.gov.ua. В Минцифре называют это провокацией и продолжением гибридной войны.

Об отчетности. ФЛП 1-3 группы смогут подать годовую декларацию в приложении "Дия".

Об автогражданке. После сбоя в результате кибератаки, который вызвал остановку оформления и просмотр электронных полисов автогражданки, все услуги возобновлены.