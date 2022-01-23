ФЛП смогут подать годовую декларацию в "Дии": инструкция

ФОТО: ДІЯ

ФЛП 1-3 группы смогут подать годовую декларацию в приложении "Дия".

Об этом говорится в Facebook самого приложения.

Там также представили инструкцию, как это сделать для определенных групп ФЛП. Так, для 1-2 группы алгоритм таков:

В приложении Дия необходимо выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации

Указать сумму дохода за год и контактные данные

Дия заполнит данные о ЕН и ЕСВ

Подписать декларацию Дия подписью.

А для третьей группы алгоритм таков:

В приложении щелкните Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации

Указать сумму дохода только за 4-й квартал. Дия запросит Налоговую предоставить декларации за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.

Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, равно как и данные об ЕСВ

Подписать декларацию Дия подписью.

"Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если вы найдете ошибку. Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" вы можете скачать PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", – пояснили там.