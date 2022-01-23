Все разделы
Укр / Рус

ФЛП смогут подать годовую декларацию в "Дии": инструкция

Воскресенье, 23 января 2022, 10:00
 
ФОТО: ДІЯ

ФЛП 1-3 группы смогут подать годовую декларацию в приложении "Дия".

Об этом говорится в Facebook самого приложения.

Там также представили инструкцию, как это сделать для определенных групп ФЛП. Так, для 1-2 группы алгоритм таков:

  • В приложении Дия необходимо выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации
  • Указать сумму дохода за год и контактные данные
  • Дия заполнит данные о ЕН и ЕСВ
  • Подписать декларацию Дия подписью.

А для третьей группы алгоритм таков:

  • В приложении щелкните Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации
  • Указать сумму дохода только за 4-й квартал. Дия запросит Налоговую предоставить декларации за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.
  • Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, равно как и данные об ЕСВ
  • Подписать декларацию Дия подписью.

"Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если вы найдете ошибку. Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" вы можете скачать PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", – пояснили там.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ФЛП

powered by lun.ua
Материалы по теме
Бизнес-омбудсмен допускает рост жалоб от ФЛП: причина 18 января 2022, 16:05
ФЛП уже зарегистрировали более 250 тысяч кассовых аппаратов 18 января 2022, 12:30
ФЛП уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов 12 января 2022, 16:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!