ФЛП смогут подать годовую декларацию в "Дии": инструкция
Воскресенье, 23 января 2022, 10:00
ФЛП 1-3 группы смогут подать годовую декларацию в приложении "Дия".
Об этом говорится в Facebook самого приложения.
Там также представили инструкцию, как это сделать для определенных групп ФЛП. Так, для 1-2 группы алгоритм таков:
- В приложении Дия необходимо выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации
- Указать сумму дохода за год и контактные данные
- Дия заполнит данные о ЕН и ЕСВ
- Подписать декларацию Дия подписью.
А для третьей группы алгоритм таков:
- В приложении щелкните Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации
- Указать сумму дохода только за 4-й квартал. Дия запросит Налоговую предоставить декларации за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.
- Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, равно как и данные об ЕСВ
- Подписать декларацию Дия подписью.
"Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если вы найдете ошибку. Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" вы можете скачать PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", – пояснили там.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua