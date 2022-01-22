UNSPLASH

Криптовалюты продолжают терять в цене, главная криптовалюта мира Bitcoin уже упала на 9%, а цена Ethereum снизилась на 14%.

Об этом известно из данных торгов.

Утром 22 января курс Bitcoin опустился до отметки в 35,1 тыс долл. По состоянию на 11:30 Bitcoin торгуется на уровне в 35,5 тыс долл. А рыночная капитализация актива опустилась до 674 млрд долл млрд, объем торгов составляет 35 млрд долл.

Ethereum торгуется по 2,4 тыс долл. Из топ-10 криптовалют сильнее других пострадала Luna — она потеряла 27% от цены и торгуется на уровне в 57 долл.

Напоминаем:

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin 21 января упала до 38 536 долларов – самое низкое значение с начала августа 2021 года.

тоимость биткоина впервые с сентября 2021 года опустилась ниже 40 тысяч долларов – с начала года падение составляет около 14%.

Российский центробанк предложил полный запрет на использование и создание всех криптовалют ссылаясь на опасность для финансовой системы и окружающей среды страны. Запрет лоббирует ФСБ.

РФ является одной из трех крупнейших стран для майнинга биткоина.