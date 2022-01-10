Вартість біткоїна вперше з вересня впала нижче 40 тисяч доларів
Вартість біткоїна вперше з вересня 2021 року опустилась нижче 40 тисяч доларів - з початку року падіння становить близько 14%.
Про це повідомляє Bloomberg.
Вартість біткоїна впала на 6% до 39 774 доларів на торгах у Нью-Йорку, загалом ця криптовалюта з початку року впала на 14%.
"Це зниження є найбільшим на початку року принаймні з 2012 року", - пише агентство.
"Криптовалюти, ймовірно, залишаться під тиском, оскільки ФРС скорочує свої вливання ліквідності. Біткоїн може закінчити 2022 рік нижче 20 000 доларів", - заявив виконавчий директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хетфілд.
"На тлі жорсткої політики ФРС більш ризиковані інвестиції, такі як збиткові технології і криптовалюта, зазнають непропорційного впливу в порівнянні з рештою ринку, оскільки ці інвестиції приблизно вдвічі більш нестабільні, ніж загальний ринок, тому мають подвоєну надбавку за ризик, ніж середні акції", - додав Хетфілд.
За даними Coindesk, станом на 18:20 за Києвом вартість біткоїна становила 41 727 дол.
Нагадаємо:
Біткоїн у п'ятницю, 7 січня, продовжив падіння, опустившись нижче 42 тис доларів до рівня, якого не було з вересня 2021 року.
Економічна правда
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