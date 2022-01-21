Рынок криптовалют "упал", Bitcoin – самый дешевый за полгода
Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin 21 января упала до 38 536 долларов – самое низкое значение с начала августа 2021 года.
Об этом говорится в данных Coingecko.
Да, котировки начали стремительно падать ночью с 20 на 21 января. При этом значительно снизились котировки всех крупнейших криптовалют на рынке.
Bitcoin торгуется на уровне 39 089 долларов (-6,6%), Ethereum – с отметкой 2900 долларов (-7,6%). Значительно снизились котировки Binance Coin, Cardano, Solano и других.
В то же время, падение не коснулось стейблкоинов – третья крупнейшая цифровая валюта рынка Tether выросла на 0,6%, а USD Coin – на 0,9%. Такие валюты обеспечены долларом США и менее волатильными.
Общая капитализация рынка сократилась за сутки на 7,1% до 1,95 триллиона долларов.
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Напоминаем:
Стоимость биткоина впервые с сентября 2021 года опустилась ниже 40 тысяч долларов – с начала года падение составляет около 14%.
Российский центробанк предложил полный запрет на использование и создание всех криптовалют ссылаясь на опасность для финансовой системы и окружающей среды страны. Запрет лоббирует ФСБ.
Экономическая правда
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