Центробанк Росії пропонує заборонити криптовалюти, ідею лобіює ФСБ – Bloomberg

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Російський центробанк запропонував повну заборону на використання та створення всіх криптовалют, посилаючись на небезпеку для фінансової системи та навколишнього середовища країни. Заборону лобіює ФСБ.

Про це повідомляє Bloomberg.

У звіті центробанку РФ йдеться, що криптовалюта має ознаки пірамідної схеми і підриває суверенітет монетарної політики.

А майнінг, за словами регулятора, шкодить екологічному порядку денному країни, ставить під загрозу енергопостачання Росії та посилює негативні наслідки поширення криптовалют.

"Потенційні ризики фінансової стабільності, пов'язані з криптовалютами, набагато вищі для ринків, що розвиваються, в тому числі в Росії", - заявляє центробанк.

При цьому, володіння криптовалютами у російській юрисдикції регулятор забороняти не збирається.

"Пропозиція про заборону не стосуватимуться активів, які зберігаються за кордоном у росіян. Люди з офшорними біржовими рахунками зможуть торгувати криптовалютою", - цитує агентство директора департаменту фінансової стабільності ЦБ Єлизавету Данілову.

Спікер нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін цього тижня заявив, що створення нормативно-правової бази щодо криптовалют буде пріоритетом на весняній сесії Держдуми.

"Федеральна служба безпеки (ФСБ) лобіювала у глави ЦБ РФ Ельвіри Набіулліної повну заборону, оскільки важко відстежувані платежі все частіше використовуються росіянами для пожертвувань небажаним організаціям, включаючи медіа-ресурси, названі "іноземними агентами", - пише видання з посиланням на джерела.

За їх словами, на фінансування опозиції та ЗМІ припадає незначна частка використання криптовалют в Росії, але у ФСБ стурбовані тим, що проблема зростає.

Речник ФСБ не відповів на запити про коментар.

Економічна правда