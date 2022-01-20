Центробанк Росії пропонує заборонити криптовалюти, ідею лобіює ФСБ – Bloomberg
Російський центробанк запропонував повну заборону на використання та створення всіх криптовалют, посилаючись на небезпеку для фінансової системи та навколишнього середовища країни. Заборону лобіює ФСБ.
Про це повідомляє Bloomberg.
У звіті центробанку РФ йдеться, що криптовалюта має ознаки пірамідної схеми і підриває суверенітет монетарної політики.
А майнінг, за словами регулятора, шкодить екологічному порядку денному країни, ставить під загрозу енергопостачання Росії та посилює негативні наслідки поширення криптовалют.
"Потенційні ризики фінансової стабільності, пов'язані з криптовалютами, набагато вищі для ринків, що розвиваються, в тому числі в Росії", - заявляє центробанк.
При цьому, володіння криптовалютами у російській юрисдикції регулятор забороняти не збирається.
"Пропозиція про заборону не стосуватимуться активів, які зберігаються за кордоном у росіян. Люди з офшорними біржовими рахунками зможуть торгувати криптовалютою", - цитує агентство директора департаменту фінансової стабільності ЦБ Єлизавету Данілову.
Спікер нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін цього тижня заявив, що створення нормативно-правової бази щодо криптовалют буде пріоритетом на весняній сесії Держдуми.
"Федеральна служба безпеки (ФСБ) лобіювала у глави ЦБ РФ Ельвіри Набіулліної повну заборону, оскільки важко відстежувані платежі все частіше використовуються росіянами для пожертвувань небажаним організаціям, включаючи медіа-ресурси, названі "іноземними агентами", - пише видання з посиланням на джерела.
За їх словами, на фінансування опозиції та ЗМІ припадає незначна частка використання криптовалют в Росії, але у ФСБ стурбовані тим, що проблема зростає.
Речник ФСБ не відповів на запити про коментар.
Економічна правда
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