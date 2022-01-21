Экономический форум в Давосе пройдет в мае

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Всемирный экономический форум проведет свою ежегодную встречу в 2022 году в Давос-Клостерсе (Швейцария) с 22 по 26 мая.

Об этом сообщает пресс-служба форума.

Форум станет первой личной встречей мировых лидеров с начала пандемии.

Встреча будет посвящена теме "Совместная работа, восстановление доверия".

"Ежегодная встреча 2022 года, которая возвращается в Давос-Клостерс после двухлетнего перерыва, предложит мировым лидерам возможность подвести итоги состояния мира и сформировать партнерские отношения и политику на решающий период в будущем.

Темы повестки будут включать восстановление после пандемии, борьбу с изменением климата, построение лучшего будущего для работы, ускорение капитализма заинтересованных сторон и использование технологий Четвертой промышленной революции", - говорится в сообщении.

"После всех виртуальных встреч, состоявшихся за последние два года, лидеры политики, бизнеса и гражданского общества должны снова собраться лично.

Нам нужно создать атмосферу доверия, действительно нужной для ускорения совместных действий и решения многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся", - заявил основатель и исполнительный глава ВЭФ Клаус Шваб.

Напоминаем:

Мировой экономический форум в Давосе-Клостерсе, Швейцария, перенесли на лето 2022 из-за распространения нового штамма коронавируса.

Из-за состояния пандемии коронавируса в Европе Мировой экономический форум, одну из крупнейших площадок для лидеров бизнеса и политики, в 2021 году перенесли в Сингапур.

Впоследствии Всемирный экономический форум, который должен был состояться в августе в Сингапуре, решили отменить из-за пандемии коронавируса – сообщалось, что мероприятие будет проведено в первой половине 2022 года.

Экономическая правда