Экономический форум в Давосе пройдет в мае
Всемирный экономический форум проведет свою ежегодную встречу в 2022 году в Давос-Клостерсе (Швейцария) с 22 по 26 мая.
Об этом сообщает пресс-служба форума.
Форум станет первой личной встречей мировых лидеров с начала пандемии.
Встреча будет посвящена теме "Совместная работа, восстановление доверия".
"Ежегодная встреча 2022 года, которая возвращается в Давос-Клостерс после двухлетнего перерыва, предложит мировым лидерам возможность подвести итоги состояния мира и сформировать партнерские отношения и политику на решающий период в будущем.
Темы повестки будут включать восстановление после пандемии, борьбу с изменением климата, построение лучшего будущего для работы, ускорение капитализма заинтересованных сторон и использование технологий Четвертой промышленной революции", - говорится в сообщении.
"После всех виртуальных встреч, состоявшихся за последние два года, лидеры политики, бизнеса и гражданского общества должны снова собраться лично.
Нам нужно создать атмосферу доверия, действительно нужной для ускорения совместных действий и решения многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся", - заявил основатель и исполнительный глава ВЭФ Клаус Шваб.
Напоминаем:
Мировой экономический форум в Давосе-Клостерсе, Швейцария, перенесли на лето 2022 из-за распространения нового штамма коронавируса.
Из-за состояния пандемии коронавируса в Европе Мировой экономический форум, одну из крупнейших площадок для лидеров бизнеса и политики, в 2021 году перенесли в Сингапур.
Впоследствии Всемирный экономический форум, который должен был состояться в августе в Сингапуре, решили отменить из-за пандемии коронавируса – сообщалось, что мероприятие будет проведено в первой половине 2022 года.
Экономическая правда
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