Давосский форум снова перенесли

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Мировой экономический форум в Давосе-Клостерсе, Швейцария, перенесли на лето 2022 из-за распространения нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Давосского форума.

Форум в последний раз физически прошел в начале 2020 года, после чего весь мир пошел на локдаун на фоне распространения COVID-19. После этого его несколько раз переносили, в последний раз - на 17-22 января 2021 года.

Теперь организаторы переносят форум на начало лета, однако четкой даты нет. Это связано с распространением нового штамма коронавируса, Омикрона, заставившего страны усиливать карантинные ограничения как реакцию на рост заболеваемости.

"Пандемия очень усложняет проведение глобальной личной встречи. … Несмотря на строгие санитарные протоколы встречи, трансмиссивность Omicron и его влияние на путешествия и мобильность сделали необходимой отсрочку", – заявили организаторы 20 декабря.

Напоминаем:

В Мировом экономическом форуме заявили, что ежегодная встреча форума состоится 17-21 января 2022 года в Давосе-Клостерсе (Швейцария) – при непосредственном участии лидеров государств, представителей бизнеса и гражданского общества.

Из-за состояния пандемии коронавируса в Европе Мировой экономический форум, одну из крупнейших площадок для лидеров бизнеса и политики, в 2021 году перенесли в Сингапур.

Впоследствии Всемирный экономический форум, который должен был состояться в августе в Сингапуре, решили отменить из-за пандемии коронавируса – мероприятие будет проведено в первой половине 2022 года.

Экономическая правда