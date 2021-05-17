Світовий економічний форум цьогоріч скасували

Світовий економічний форум, що мав відбутися у серпні у Сінґапурі, вирішили скасувати цьогоріч через пандемію коронавірусу – захід проведуть у першій половині 2022 року.

Про це повідомляє CNBC.

"На жаль, трагічні обставини у різних регіонах світу, невизначеність щодо подорожей та різні швидкості вакцинації унеможливлюють проведення зустрічі з представниками бізнесу, уряду та громадськості з усього світу в запланованому масштабі", – йдеться у заяві організації.

З початком пандемії дати Давоського форуму вже двічі змінювали, а замість традиційної локації у Давосі (Швейцарія) форум мали проводити у Сінґапурі. Зрештою, зустріч планували на 17 – 20 серпня, проте остаточним рішенням стало скасувати захід у 2021 році.

У заяві СЕФ повідомили, що наступна зустріч відбудеться у першій половині 2022 року, а остаточне місце проведення та дати оголосять пізніше цьогоріч.

Нагадуємо:

Через стан пандемії коронавірусу у Європі Світовий економічний форум, один з найбільших майданчиків для лідерів бізнесу та політики, у 2021 році перенесли в Сінґапур.

Економічна правда