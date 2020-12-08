Локацію Світового економічного форуму перенесли вдруге з моменту заснування
Через стан пандемії коронавірусу у Європі Світовий економічний форум, один з найбільших майданчиків для лідерів бізнесу та політики, у 2021 році перенесли в Сінґапур.
Про це повідомляє Reuters.
З 1971 року щорічно захід відбувався на швейцарському курорті Давос-Клостерс, через що має неформальну назву "Давос". Та наступного року лідери зустрінуться в Давосі 13-16 травня в Сінґапурі, що стане другою зміною локації за весь час існування Форуму.
Організатори повідомили виданню, що у 2022 році Форум повернеться до своєї традиційної локації у Швейцарії. Наразі безпечно влаштувати захід у Європі неможливо, натомість Сінґапур показав ефективність у боротьбі з коронавірусом.
Раніше Форум вже переносили у жовтні з локації в Альпах, де розташований курорт Давос-Клостерс, до центральної Швейцарії.
Сінґапур вважають фінансовим хабом південно-східної Азії, а тому проведення форуму з фізичними зустрічами "стане першим світовим заходом, що знаменуватиме "одужаня" після пандемії", - кажуть у СЕФ.
У країні-хості вже розповіли про заходи безпеки на заході: тестування на момент прибуття, періодичні тести на антигени та відслідковування контактів гостей.
Окрім оффлайн-зустрічей залишиться і онлайн-складова для тих, у кого виникнуть труднощі з транспортом через пандемічні обмеження.
Сінґапур - країна, що зачинила свої кордони на майже весь року, запровадила жорсткі карантинні обмеження та уважно досліджувала контакти передачі вірусу, за що була відзначена світовою спільнотою.
Економічна правда
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