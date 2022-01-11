Увага інвесторів до стейблкоїнів зростає через нестабільні криптовалюти: що це

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Внаслідок нестабільності вартості криптовалют учасники ринку активніше інвестують у стейблкоїни, що переважно забезпечені доларом США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, з листопада 2021 року інвестори стрімко почали позбуватися своїх криптоактивів. Це мало наслідком зменшення їхньої вартості – зокрема, найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin. Її вартість 10 січня опустилася нижче 40 тисяч доларів після рекорду у майже 70 тисяч доларів у листопаді.

Схожий тренд спостерігається й у другої найбільшої криптовалюти Ether, який також встановлював цінові рекорди у листопаді. Відносно рекордів листопада, ринкова вартість таких криптовалют як Binance Coin, Solana, Cardano and Polkadot впала на 36% або більше.

Та падіння ринку криптовалют у вартості сприяло більш активному зростанню ринку стейблкоїнів.

Стейблкоїн – цифрова валюта, що забезпечена "реальним" активом, яким переважно виступає долар США. Таким чином вона поєднує швидкість та приватність фіатних (незабезпечених) валют та стабільність резервної валюти.

Наприклад, Tether (USDT) сягнув ринкової вартості 78.5 млрд доларів, лише на 3 млрд доларів вище за Ether – другу найбільшу криптовалюту світу після Bitcoin.

Неподалік розташувався USD Coin (USDC), що обігнав за вартістю Solana і зайняв п’яте місце з ринком у 44 млрд доларів.

Серед причин такого інтересу до стейблкоїнів є те, що вони надають інвесторам можливість отримувати високу прибутковість, пояснює Гейден Г’юз, виконавчий директор платформи соціальних медіа для трейдерів криптовалют Alpha Impact.

За його словами, учасники ринку позичають стейблкоіни та використовують їх як важіль для спекуляції на інших активах. Таким чином вони можуть заробляти від 10% до 19% за позики, які повністю забезпечені. Для багатьох учасників це є більш привабливим у періоди нестабільності ринку, ніж купівля незабезпеченої криптовалюти.

Економічна правда