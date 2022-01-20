Гривня на закрытии межбанка немного ослабла
20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,32 – 28,34 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,32 – 28,34 гривни;
Евро – 32,12 – 32,14 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 – 28,43 гривни. Евро покупают по 31,92 гривни, продают по 32,28 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,28 – 28,35 гривни, евро – 32,05 – 32,15 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 20 января на уровне 28,40 гривни.
20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 – 28,31 гривни.
19 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 – 28,31 гривни.
Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.
С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.
Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?
Экономическая правда
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