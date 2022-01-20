Курс валют на 20 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

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20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 – 28,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,29 – 28,31 гривни;

Евро – 32,10 – 32,13 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,19 – 28,43 гривни. Евро покупают за 31,90 гривни, продают за 32,29 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,25 – 28,36 гривни, евро – 32,03 – 32,18 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 20 января на уровне 28,40 гривни.

19 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,29 – 28,31 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.

Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?

Экономическая правда