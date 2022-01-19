Курс валют: гривня призупинила падіння

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 20 січня на рівні 28,40 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,19 грн (на 19 січня – 32,34 гривні).

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Нагадуємо:

19 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,36 – 28,38 гривні.

19 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,29 – 28,31 гривні.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Регулятор від початку року реагує на ослаблення гривні інтервенціями на міжбанківському валютному ринку. Зокрема, минулого тижня (10-14 січня) НБУ продав на міжбанку 330,7 млн доларів.

Психологічний фактор на тлі загрози з боку РФ впливає не лише на курс. ЕП детально розповідала про це: Українські активи та гривня стрімко падають на тлі загрози РФ: які наслідки?

Економічна правда