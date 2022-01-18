Бизнес-омбудсмен допускает рост жалоб от ФЛП: причина

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Бизнес-омбудсмен Роман Ващук допускает рост жалоб от физлиц-предпринимателей из-за введения с 1 января требования использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я предполагаю, что такое (рост жалоб от ФЛП - ред.) может произойти. Здесь также и государству следует подумать о переходном периоде. Насколько я слышал, его планируют предусмотреть", - заявил Ващук.

По его словам, идея фискализации вполне обоснована, поскольку на рынке нередко встречаются примеры продажи нелегально или полулегально ввезенного в Украину товара.

"Но для этого должен быть сигнал: имплементация будет не по формальным признакам, не будет создавать никаких поводов для давления на бизнес, а будет ориентирована на остановку больших потоков контрабанды и темных каналов поставок", - подчеркнул он.

Напомним:

Физлица-предприниматели на 18 января 2022 года зарегистрировали более 250 тысяч регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО.

Сообщалось, что физические лица-предприниматели уже зарегистрировали более 200 тысяч регистраторов расчетных операций и программных РРО.

1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции.

Бизнес, получающий деньги от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, осуществляет расчетные операции должен пользоваться кассовыми апаратами.

Сумма штрафа за нарушение применения РРО зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека.

Народный депутат, глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

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