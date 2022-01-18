ФЛП уже зарегистрировали более 250 тысяч кассовых аппаратов

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Физлица-предприниматели на 18 января 2022 года зарегистрировали более 250 тысяч регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО.

Об этом сообщил в Teegram глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Более 250 000 РРО/ПРРО зарегистрировано физическими лицами-предпринимателями", – написал он.

По словам нардепа, с начала 2022 года среднее количество выдаваемых за день фискальных чеков составляет около 5,5 млн штук. Гетманцев добавил, что год от года этот показатель повысился на 4,6 млн (+511%).

Напомним:

Сообщалось, что физические лица-предприниматели уже зарегистрировали более 200 тысяч регистраторов расчетных операций и программных РРО.

1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции.

Бизнес, получающий деньги от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, осуществляет расчетные операции должен пользоваться кассовыми апаратами.

Сумма штрафа за нарушение применения РРО зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека.

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Экономическая правда