Курс гривні наблизився до 28 за долар та до 32 за євро
Понеділок, 17 січня 2022, 09:25
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 17 січня на рівні 27,95 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,99 грн (на 14 січня – 31,78 гривні).
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Нагадуємо:
14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 – 27,87 гривні.
14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 – 28,01 гривні.
Економічна правда
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