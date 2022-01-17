Курс гривні наблизився до 28 за долар та до 32 за євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 17 січня на рівні 27,95 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,99 грн (на 14 січня – 31,78 гривні).

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Нагадуємо:

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,85 – 27,87 гривні.

14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 – 28,01 гривні.

Економічна правда