НБУ обжалует отмену судом решения о ликвидации "Мисто Банка"

фото нбу

Национальный банк будет обжаловать в апелляции решение Окружного админсуда г. Киева об отмене решения о ликвидации "Мисто Банка" Ивана Фурсина.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос "Экономической правды".

В Нацбанке подтвердили, что ОАСК решением 17 января 2022 года отменил решение НБУ об отнесении ПАО Мисто банк" к категории неплатежеспособных, отзыву банковской лицензии и ликвидации.

В регуляторе подчеркнули, что поскольку судом объявлена только вводная и резолютивная часть решения суда, мотивы суда при принятии решения пока неизвестны.

"Национальный банк Украины обжалует это решение суда в апелляционном порядке", - добавили в НБУ.

Фурсину принадлежало 97,18% акций АО "Мисто Банк". Он был нардепом 8 созыва как беспартийный самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Воля народа".

В 2012 году Фурсин избран народным депутатом от Партии регионов по 138 округу как член партии. Из "Партии регионов" вышел 23 февраля 2014, голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

В 2011-2012 годах был председателем наблюдательного совета банка "Надра". С 2006 по 2012 год - председатель правления ПАО КБ "Мисто Банк" и основной акционер ЗАО "Одесская киностудия".

Напоминаем:

Окружной админсуд г. Киева отменил решение Национального банка по ликвидации "Мисто Банка" экс-регионала Ивана Фурсина.

Нацбанк принял решение от 26 января 2021 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк". Ранее Правление НБУ отнесло банк к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода АО "Мисто банк" с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021 года (включительно).

Экономическая правда