Фонд гарантування почав процес виведення "Місто Банку" з ринку

Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення АТ "Місто банк" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Уповноваженою особою Фонду з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ "Місто Банк" строком на 1 місяць призначили начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Вікторію Степанець.

Зазначається, що виплати вкладникам за вкладами в межах гарантованої суми 200 тис грн почнуться не пізніше 20 робочих днів з дня запровадження тимчасової адміністрації, тобто у першій половині січня 2021 року.



Про точну дату та порядок виплат, а також про всі рішення стосовно "Місто Банк" Фонд повідомлятиме на своєму веб-сайті і в соцмережах.

Нагадаємо:

Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" Івана Фурсіна до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Економічна правда