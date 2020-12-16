Фонд гарантування почав процес виведення "Місто Банку" з ринку
Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення АТ "Місто банк" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Уповноваженою особою Фонду з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ "Місто Банк" строком на 1 місяць призначили начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Вікторію Степанець.
Зазначається, що виплати вкладникам за вкладами в межах гарантованої суми 200 тис грн почнуться не пізніше 20 робочих днів з дня запровадження тимчасової адміністрації, тобто у першій половині січня 2021 року.
Про точну дату та порядок виплат, а також про всі рішення стосовно "Місто Банк" Фонд повідомлятиме на своєму веб-сайті і в соцмережах.
Нагадаємо:
Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" Івана Фурсіна до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.
Економічна правда
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