Курс валют на 15 января: межбанк, "черный" и наличные рынки
15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 – 28,12 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:20 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,10 – 28,12 гривни;
Евро – 32,10 – 32,12 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,95 – 28,19 гривни. Евро покупают за 31,83 гривни, продают за 32,22 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 28,10 – 28,19 гривни, евро – 32,01 – 32,16 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 21 копейку, установив его на 17 января на уровне 27,95 гривни.
14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 – 28,01 гривни.
Экономическая правда
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