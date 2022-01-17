Курс гривни приблизился к 28 за доллар и к 32 за евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 17 января на уровне 27,95 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,99 грн (на 14 января – 31,78 гривни).

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Напоминаем:

14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 – 27,87 гривни.

14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 – 28,01 гривни.

Экономическая правда