Курс гривни приблизился к 28 за доллар и к 32 за евро
Понедельник, 17 января 2022, 09:25
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 17 января на уровне 27,95 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,99 грн (на 14 января – 31,78 гривни).
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Напоминаем:
14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 – 27,87 гривни.
14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 – 28,01 гривни.
Экономическая правда
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