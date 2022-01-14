Гривня на торгах пересекла отметку в 28 за доллар

ФОТО НБУ

14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 – 28,01 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,89 – 28,01 гривни;

Евро – 32,03 – 32,05 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,87 – 28,12 гривни. Евро покупают за 31,77 гривни, продают за 32,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,01 – 28,10 гривни, евро – 31,97 – 32,14 гривни.

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Напоминаем:

14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 – 27,87 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 3 копейки, установив его на 14 января на уровне 27,74 гривни.

Экономическая правда