Новости выходных: последствия кибератаки, угольные запасы

Об авиакомпании. Новый украинский авиаперевозчик Air Ocean сообщил, что компания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением, начиная с 15 марта 2022 года.

О кибератаке. Центр разведки угроз Microsoft (MSTIC) обнаружил замаскированное под программы-вымогатели вредоносное программное обеспечение, которое использовалось при хакерской атаке на правительственные сети Украины. ПО вмешалось в работу жестких дисков зараженных устройств.

В результате временных трудностей с оформлением электронного полиса, связанных с техническими работами на базах данных Моторного транспортного страхового бюро (МТСБУ), Автогражданку и ЗК в настоящее время невозможно приобрести в электронном виде и проверить их валидность.

О НБУ. В Системе BankID НБУ с 01 февраля 2022 вводятся тарифы на услуги, предоставляемые абонентам системы, в частности за подключение и пользование ею.

Об угле. Глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус заявил, что в пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗП превысили запасы угля на такую ​​же дату прошлого года.