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Курс валют на 14 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

Пятница, 14 января 2022, 11:15
 
фото: нбу

14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 – 27,87 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,92 – 27,94 гривни;

Евро – 32,02 – 32,04 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,80 – 28,04 гривни. Евро покупают по 31,73 гривни, продают по 32,13 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,99 – 28,10 гривни, евро – 31,90 – 32,08 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 14 января на уровне 27,74 гривни.

13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 – 27,75 гривни.

13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 – 27,87 гривни.

Экономическая правда

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