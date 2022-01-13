Курс валют на 13 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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13 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:25 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,73 – 27,75 гривні;

Євро – 31,81 – 31,83 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,67 – 27,92 гривні. Євро купують за 31,46 гривні, продають за 31,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,80 – 27,89 гривні, євро – 31,65 – 31,76 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок встановивши його на 13 січня на рівні 27,71 гривні.

12 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,51 – 27,53 гривні.

12 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 – 27,75 гривні.

Економічна правда