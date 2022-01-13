Гривня на торгах стремительно выросла к доллару на евро

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13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 – 27,75 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,85 – 27,87 гривни;

Евро – 31,95 – 31,97 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,70 – 27,95 гривни. Евро покупают за 31,53 гривни, продают за 31,96 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,85 – 27,96 гривни, евро – 31,75 – 31,95 гривни.

Напоминаем:

13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 – 27,75 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 13 января на уровне 27,71 гривни.

Экономическая правда