Гривня еще немного снизилась к доллару
Четверг, 13 января 2022, 19:50
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 14 января на уровне 27,74 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,78 грн (на 13 января – 31,48 гривни).
Напоминаем:
13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 – 27,75 гривни.
13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 – 27,87 гривни.
Экономическая правда
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