Все разделы
Укр / Рус

Гривня еще немного снизилась к доллару

Четверг, 13 января 2022, 19:50

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 14 января на уровне 27,74 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,78 грн (на 13 января – 31,48 гривни).

Напоминаем:

13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 – 27,75 гривни.

13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 – 27,87 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на торгах стремительно ослабла к доллару и евро 13 января 2022, 17:55
Курс валют на 13 января: межбанк, "черный" и наличные рынки 13 января 2022, 10:35
Официальный курс: гривня резко ослабла к доллару и евро 12 января 2022, 19:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!