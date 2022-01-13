Гривня еще немного снизилась к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 14 января на уровне 27,74 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,78 грн (на 13 января – 31,48 гривни).

Напоминаем:

13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 – 27,75 гривни.

13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 – 27,87 гривни.

Экономическая правда