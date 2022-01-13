Курс валют на 13 января: межбанк, "черный" и наличные рынки
13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 – 27,75 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:25 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 27,73 – 27,75 гривни;
Евро – 31,81 – 31,83 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,67 – 27,92 гривни. Евро покупают по 31,46 гривни, продают по 31,88 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,80 – 27,89 гривни, евро – 31,65 – 31,76 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 13 января на уровне 27,71 гривни.
12 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.
12 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 – 27,75 гривни.
Экономическая правда
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