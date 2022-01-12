Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару и евро
12 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 – 27,75 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 27,73 – 27,75 гривни;
Евро – 31,65 – 31,67 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,61 – 27,84 гривни. Евро покупают по 31,24 гривни, продают по 31,61 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,77 – 27,91 гривни, евро – 31,45 – 31,72 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 12 января на уровне 27,51 гривни.
12 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.
11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 – 27,63 гривни.
Экономическая правда
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