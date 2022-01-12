Курс валют на 12 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

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12 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,69 – 27,71 гривни;

Евро – 31,47 – 31,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,53 – 27,77 гривни. Евро покупают за 31,10 гривни, продают за 31,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,68 – 27,78 гривни, евро – 31,24 – 31,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 12 января на уровне 27,51 гривни.

11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 – 27,63 гривни.

Экономическая правда