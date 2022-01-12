Официальный курс: гривня резко ослабла к доллару и евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 13 января на уровне 27,71 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 31,48 грн (на 12 января – 31,17 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 12 января на уровне 27,51 гривни.
12 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.
12 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 – 27,75 гривни.
11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 – 27,63 гривни.
Экономическая правда
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