Ракета SpaceX выведет украинский спутник на орбиту

фото: Госкосмос

В четверг, 13 января, в 17:30 по киевскому времени запланирован запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX – ракета будет носителем для украинского оптического спутника Сич-2-30.

Начало трансляции запуска запланировано на 17:15 по киевскому времени, запуск будут транслировать на YouTube-канале SpaceX.

Запуск должен состояться из базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Предполагается, что отделение спутника от ракеты и выход на орбиту должно состояться в 18:50 по Киеву.

Как рассказывал глава Госкосмоса Владимир Тафтай в интервью ЭП, срок эксплуатации спутника – три года.

Спутник Сич-2-30 предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне: 0,51-0,59 мкм (зеленый), 0,61-0,68 (красный), 0,80-0,89 (ближний ИК) и 0,51-0,90 (панхром).

Кроме этого, спутник используют для мониторинга ионосферы.

В Госкосмосе ранее рассказывали, что этот спутник - модификация Сич-2, запущенного в 2011-м. Его общая масса – около 210 кг, из них – 40 кг полезной нагрузки.

При этом, разрешение – примерно 6,1 м при ширине полосы съемки примерно 36,5 км. Накопитель для данных – 10 Гб.

В Госкосмосе сообщали ранее, что разработку спутника Сич-2-30 начали в 2017 году на "Конструкторском Бюро "Южное" им. М. К. Янгеля".

На бюро его конструировали, тестировали и подготовили к запуску.

Главный конструктор и начальник проектно-конструкторского бюро космических аппаратов "Конструкторского бюро"Южное" Константин Билоусов сказал в комментарии BBC News Украина, что хотя Сечь-2-30 является прямым преемником Сечь-2, между ними есть отличия.

"Это прямой наследник, модернизированная версия Сич-2. Но некачественные компоненты заменили качественными, доработали программное обеспечение.

Мы считаем, что в Сич-2-30 будет более длительный срок существования. Он будет запущен другой ракетой на более низкую орбиту (ракетой SpaceX на орбиту на высоте 525 км), это придаст качеству изображению", - пояснил конструктор.

Сначала спутник Сич-2-1 – он был модифицированной версией Сич-2, который был запущен в 2011 году. Затем его переименовали в Сич-2-30, поскольку президент Владимир Зеленский дал поручение запустить его как раз в год празднования 30-летия независимости.

Среди задач спутника говорится о мониторинге использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизации экономики, добавляет BBC News Украина.

Первые изображения Сич-2-30 должны быть отправлены через несколько часов после запуска.

BBC News Украина также напоминает, что последний свой спутник – Сич-2 – Украина отправила на орбиту в августе 2011 года с помощью ракеты-носителя Днепр-1, который тогда производили на Южмаше с привлечением российских компаний.

"Запуск состоялся на базе в Оренбургской области России. Уже в декабре 2012 года связь со спутником потеряли. Позже выяснилось, что проблема возникла из-за элемента питания российского производства. Таким образом Сич-2 проработал лишь чуть больше года. ти, которых ожидали разработчики", - пишет издание.

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Напоминаем:

Сообщалось, что компания SpaceX Илона Маска отложила запуск украинского спутника "Січ 2-30", запланированного на декабрь, на январь.

Общая стоимость запуска украинского спутника "Сич 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.

ГП "Конструкторское бюро "Южное "им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH (имеет соглашение со SpaceX) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Экономическая правда