КБ "Южное" заключило контракт по выводу на орбиту украинского спутника

ГП "Конструкторское бюро "Южное "им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9.

Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которой уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", - написал мынстр.

По его словам, на сегодня уже осуществлен авансовый платеж.

"Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв - январь 2022 года). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия независимости Украины и задача президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена", - добавил Уруский.

Министр отметил, что сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску КА "СИЧ-2-30" и подготовки наземного сегмента.

"Запуск и дальнейшее использование данного спутника позволят решать многие актуальные задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.

Вывод "СИЧ-2-30" является первым шагом на пути выполнения реализации планов, определенных, в частности, проектом общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников", - резюмировал Уруский.

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Напоминаем:

Общая стоимость запуска украинского спутника "Сич 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский заявил, что Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска и готова запустить собственный спутник "Сич 2-30 (2-1)" в декабре этого года.

Экономическая правда