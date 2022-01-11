Гривня ослабла до євро: офіційний курс

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Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 11 січня на рівні 27,51 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,17 грн (на 11 січня – 31,12 гривні).

Нагадуємо:

11 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,61 – 27,63 гривні.

11 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,51 – 27,53 гривні.

Економічна правда