Новости 11 января: медленное восстановление экономики мира, падение цен на газ

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Об украинском газе. "Укргаздобыча" в 2021 году сократила валовую добычу природного газа на 3,7% (на 527,3 миллиона кубометров) по сравнению с 2020 годом – до 13,67 миллиарда кубометров

О порте. По итогам 2021 года в специализированном морском порту "Ольвия" установили новый абсолютный рекорд по перевалке грузов.

Об экологии. Кувейт, который обязан своим богатством добычи нефти, будет инвестировать только в стали активы согласно ESG-принципам

О восстановлении. Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста глобальной экономики – банк ожидает замедления роста с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 и 3,2% в 2023 годах.

О бирже. Цена за природный газ на нидерландском хабе TTF опустилась до 973 долларов за тысячу кубов

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