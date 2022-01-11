Порт "Ольвія" встановив новий абсолютний рекорд перевалки вантажів

фото: МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ

За підсумками 2021 року в спеціалізованому морському порту "Ольвія" встановили новий абсолютний рекорд з перевалки вантажів.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Facebook.

У гавані протягом 2021 року перевантажено 5,15 млн тонн вантажів (+31,6%), що на 1,24 млн тонн перевищує аналогічний період минулого року.

"Традиційно найбільший вклад у рекордну перевалку зробив український агросектор. Так, було оброблено 2,87 млн тонн (+57,1 %) зернових вантажів. Перевалка будівельних вантажів стала другою, за цей період перевантажено - 1,08 млн тонн (+42,7 %).

Інших сипучих вантажів перевантажено - 462,15 тис тонн (-31,6 %), кам'яновугільного коксу - 30,73 (+14,6 %) тис тонн, а також хімічних та мінеральних добрив - 57,45 тиc тонн (більше у 3,9 рази). Загалом за 12 місяців 2021 року перевалено 4,51 млн тонн (+27,4 %)", - йдеться у повідомленні.

У 2021 році за напрямами відвантаження розподіл вантажів відбувся наступним чином: експорт- 4,55 млн тонн (+28,8 %), каботажні вантажі - 444,64 тис тонн (більше у 6,3 рази), імпорт - 148,45 тис тонн (-51,1 %), транзит – 0,73 тис тонн (-75,2 %).

У грудні 2021 року загалом по акваторії порту обробили 564,75 тис тонн (+118,5 %). Експортні вантажі становили - 482,59 тис, каботаж – 68,22 тис тонн, імпортні вантажі - 13,73 тис тонн та транзит – 0,21 тис тонн.

Нагадаємо:

Морський порт "Південний" у грудні 2021 року обробив 5,77 мільйона тонн вантажів, що є новим місячним рекордом.

Економічна правда