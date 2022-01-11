Газ у Європі опустився нижче тисячі доларів за тисячу кубів

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Ціна за природний газ на нідерландському хабі TTF опустилася до 973 доларів за тисячу кубів.

Про це відомо з даних біржі ICE Futures.

На 15:35 за Києвом ціна газу становила 81,5 євро за МВт-год, або 973,68 долара за тисячу кубометрів. За останні 24 години котирування впали на 3,6%.

На торгах 11 січня ціна опускалася до мінімуму у 78 євро за МВт-год (931.86 долара за тисячу кубів).

Минулого тижня ціни на газ підскочили до близько 1190 доларів за тисячу кубів. Причиною став напрямок руху газу газогоном Ямар-Європа, який з 21 грудня працює у реверсному режимі (від Німеччини до Польщі) і не постачає ресурс до Європи. Цим газогоном, зокрема, користується РФ для транспортування газу.

Нагадуємо:

Вітер, що посилився останніми днями в Європі, підвищив вироблення вітряної генерації і за останні два дні обвалив ціни на газ на третину від історичного максимуму 21 грудня.

Тоді ціни на газ перетнули позначку у 2200 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

Економічна правда