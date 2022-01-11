Курс валют на 11 января: межбанк, "черный" и наличные рынки
11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 27,48 – 27,50 гривни.
Евро – 31,17 – 31,20 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,41 – 27,62 гривни. Евро покупают по 30,89 гривни, продают по 31,25 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,49 – 27,56 гривни, евро – 31,01 – 31,11 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 11 января на уровне 27,50 гривни.
10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.
10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.
Экономическая правда
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