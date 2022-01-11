Курс валют на 11 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

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11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,48 – 27,50 гривни.

Евро – 31,17 – 31,20 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,41 – 27,62 гривни. Евро покупают по 30,89 гривни, продают по 31,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,49 – 27,56 гривни, евро – 31,01 – 31,11 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 11 января на уровне 27,50 гривни.

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.

Экономическая правда