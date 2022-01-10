Курс гривни к доллару стабилизировался на отметке 27,5
Понедельник, 10 января 2022, 20:09
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 11 января на уровне 27,50 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,12 грн (на 10 января – 31,11 гривни).
Напоминаем:
10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.
10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.
Экономическая правда
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