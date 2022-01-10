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Курс гривни к доллару стабилизировался на отметке 27,5

Понедельник, 10 января 2022, 20:09

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 11 января на уровне 27,50 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,12 грн (на 10 января – 31,11 гривни).

Напоминаем:

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.

Экономическая правда

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