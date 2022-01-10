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Курс валют на 10 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

Понедельник, 10 января 2022, 10:57

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,49 – 27,51 гривни;

Евро – 31,07 – 31,09 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,51 – 27,53 гривни. Евро покупают за 31,15 гривни, продают за 31,17 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,47 – 27,56 гривни, евро – 31,01 – 31,04 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 10 января на уровне 27,50 гривни.

Экономическая правда

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