Курс валют на 10 января: межбанк, "черный" и наличные рынки
Понедельник, 10 января 2022, 10:57
10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 27,49 – 27,51 гривни;
Евро – 31,07 – 31,09 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,51 – 27,53 гривни. Евро покупают за 31,15 гривни, продают за 31,17 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,47 – 27,56 гривни, евро – 31,01 – 31,04 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 10 января на уровне 27,50 гривни.
Экономическая правда
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