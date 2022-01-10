Гривня на закрытии межбанка немного ослабла к доллару

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10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,51 – 27,53 гривни;

Евро – 31,07 – 31,09 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,39 – 27,61 гривни. Евро покупают по 30,86 гривни, продают по 31,24 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,47 – 27,55 гривни, евро – 30,98 – 30,97 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 10 января на уровне 27,50 гривни.

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.

Экономическая правда