Кабмин уволил недавно назначенного руководителя "ГарПока": кто его может заменить

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Кабинет министров уволил Вадима Улиду с должности и.о. директора госпредприятия "Гарантированный покупатель", новым временным руководителем "ГарПока" могут назначить Андрея Пилипенко.

Об увольнении Улиды сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Вадим Улида, назначенный и.о. главы Гарантированного покупателя 13 ноября, подал в отставку 30 ноября.

Сообщалось, что Улида подал заявление об уходе по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.

По данным ЭП, на должность и.о. главы ГП "Гарантированный покупатель" могут назначить Андрея Пилипенко, он может вступить в должность уже в пятницу.

До этого Пилипенко занимал должность директора по управлению персоналом и юридическим вопросам "Хмельницкоблэнерго".

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Напоминаем:

В ГП "Гарантированный покупатель" заявили, что Ощадбанк вернул на его счета 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. В ДТЭК Рината Ахметова требуют выплатить задолженность и готовятся к возмещению ущерба в судах.

Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. И.о. "ГП" стал Вадим Улида.

Экс-глава предприятия считает причиной увольнения отказ выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников. А именно, блокировать выплаты ДТЭКа. По данным ЭП, Петриковец подписал соответствующее платежное поручение.

В министерстве энергетики заявляют о другой причине увольнения – эпизоде продажи в июле электроэнергии по низким ценам трейдерам Игоря Коломойского и Рината Ахметова, что могло нанести ущерб в 600 млн грн.

Экономическая правда