Новости 8 декабря: Коломойский и "1+1", конец пандемии

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О "плюсах". Бенефициарный владелец "1+1" Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала.

О пандемии. Американский инвестиционный банк JPMorgan прогнозирует, что мировая пандемия коронавируса закончится в 2022 году

О видео. Видеохостинг YouTube запускает в Украине программу YouTube Shorts Fund - компания, начиная с декабря, будет поощрять их вклад авторов и артистов, создающих креативные и уникальные короткие видео.

О "тысяче Зеленского". Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021 (законопроект №6297), которым выделяется 8 млрд грн на оказание помощи в рамках программы "Поддержка".

О санкциях. Проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (NDAA) не содержит предложения по санкциям против российского газопровода "Северный поток-2", на которых настаивали сенаторы-республиканцы.

Эксклюзив ЭП

Декабрьское дежавю: денег на все расходы в бюджете может не хватить

Как и почему депутаты значительно усложнили жизнь Министерству финансов в конце года и как это отразится на государственном бюджете.