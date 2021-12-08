Новости 8 декабря: Коломойский и "1+1", конец пандемии
О "плюсах". Бенефициарный владелец "1+1" Игорь Коломойский вышел из состава наблюдательного совета канала.
О пандемии. Американский инвестиционный банк JPMorgan прогнозирует, что мировая пандемия коронавируса закончится в 2022 году
О видео. Видеохостинг YouTube запускает в Украине программу YouTube Shorts Fund - компания, начиная с декабря, будет поощрять их вклад авторов и артистов, создающих креативные и уникальные короткие видео.
О "тысяче Зеленского". Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021 (законопроект №6297), которым выделяется 8 млрд грн на оказание помощи в рамках программы "Поддержка".
О санкциях. Проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (NDAA) не содержит предложения по санкциям против российского газопровода "Северный поток-2", на которых настаивали сенаторы-республиканцы.
Эксклюзив ЭП
Декабрьское дежавю: денег на все расходы в бюджете может не хватить
Как и почему депутаты значительно усложнили жизнь Министерству финансов в конце года и как это отразится на государственном бюджете.
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