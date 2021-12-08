Коломойський вийшов зі складу наглядової ради "1+1"

фото: уп

Бенефціарний власник "1+1" Ігор Коломойський вийшов зі складу наглядової ради каналу.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Зазначається, що 8 грудня Нацрада з питань телебачення та радіомовлення переоформила 5 ліцензій ТОВ "ТРК "Студія 1+1".

При цьому, зміни стосувались виходу зі складу наглядової ради каналу "1+1" Коломойського.

Видання нагадує, що у лютому 2021 року Нацрада перевірила канали групи "1+1" щодо наявності у структурі власності дружини підсанкційного Віктора Медведчука і не знайшла порушень.

Нацрада отримала пояснення та документи щодо власності від компанії. Відповідно до дкументів, частка компанії Bolvik Ventures LTD у структурі власності "1+1" складає 24,51% і саме така частка належала Ігорю Суркісу.

Але контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи: Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %).

Відповідно, частка володіння статутним капіталом кожної з фізичних осіб становить по 8%, що не є істотною участю і не відображається у структурі власності.

Нагадаємо:

Раніше програма "Схеми: корупція в деталях" повідомила, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Через закон про олігархів попередній президент Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів.

Восени 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, одним із критерієм для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ.