Всі розділи
Укр / Рус

JPMorgan прогнозує кінець пандемії у 2022 році

Середа, 8 грудня 2021, 18:24
 
unsplash

Американський інвестиційний банк JPMorgan прогнозує, що світова пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прогноз інвестбанку на 2022 рік.

У JPMorgan вважають, що наступного року світова економіка матиме змогу повністю відновитися. Усе завдяки вакцинації та інноваціям у медицині, які спричинять цикл потужного відновлення, повернення міжнародної мобільності та вивільнення стриманого попиту з боку споживачів.

За словами головного стратега світових ринків та співголови аналітичного напряму JPMorgan Марка Колановича, банк очікує зростання американського індексу S&P 500 на 8% до 5050 пунктів. Крім цього, прогноз враховує зростання бондів Казначейства США на 2,25%, що має вплив на вартість запозичень у всьому світі.

"Наш прогноз полягає в тому, що 2022 рік стане роком повного глобального відновлення, припинення пандемії та повернення до нормальних економічних і ринкових умов, які ми мали до спалаху COVID-19", - сказав Коланович.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

економіка коронавірус

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський анонсував програму кредитування "Українська мрія" за ставкою 5% у гривні 1 грудня 2021, 10:30
НБУ слідом за Мінекономіки і МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України цього року 30 листопада 2021, 19:45
МВФ удруге за осінь погіршив прогноз зростання ВВП України в 2021 році 25 листопада 2021, 14:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!