Зеленский подписал закон о выделении 8 миллиардов на выплаты вакцинированным

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021 (законопроект №6297), которым выделяется 8 млрд грн на оказание помощи в рамках программы "е-Поддержка".

Об этом сообщается на сайте Рады.

На странице законопроекта №6297 говорится, что 7 декабря закон подписал глава Верховной Рады, а 8 – президент.

Закон предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 10,2 млрд грн (поступления по общему фонду госбюджета от НДС по ввозимым на таможенную территорию Украины товарам).

8 млрд грн из этой суммы выделено Министерству экономики по бюджетной программе "Оказание помощи в рамках программы "еПоддержка"".

По этой программе объем расходов увеличили на 5 млрд грн (в 1 чтении речь шла не о 8, а о 3 млрд грн).

Правительству поручили утвердить порядок оказания помощи в рамках программы "еПоддержка", ее размер и требования к субъектам. А также - принять в трехдневный срок со дня вступления закона в силу нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации.

Из указанных 10,2 млрд грн 2,2 млрд грн предусмотрено на увеличение расходов общего фонда по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Напомним:

Верховная Рада 2 декабря приняла закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021 (законопроект №6297), которым выделяется 8 млрд грн на оказание помощи в рамках программы "еПоддержка".

Ранне премьер Денис Шмыгаль анонсировал, что сумму, которая будет направлена ​​на выплаты вакцинированным украинцам, увеличат до 8 млрд грн.

Программа, в рамках которой полностью вакцинированным украинцам выплатят по 1 тысячи гривен, будет называться "еПоддержка", она заработает 19 декабря.

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

17 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2020-го и в течение 2021-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.

18 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести в доходы бюджета на 2021 год дополнительные 3 миллиарда гривен. Впоследствии их должны использовать именно для выплаты "ковидной тысячи" для граждан.

В бюджете-2022 предусмотрено 3 млрд грн на выплаты "тысячи Зеленского".

В Минцифры сообщили, что виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую полностью вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными – никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Экономическая правда