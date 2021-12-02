"Тысяча Зеленского": Сумму, которая пойдет на выплаты, увеличат до 8 миллиардов

фото: нбу

Сумму, которая будет направлена ​​на выплаты вакцинированным украинцам, увеличат до 8 млрд грн. Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит этот вопрос.

Об этом заявил премьер Денис Шмигаль, открывая заседание правительства.

"Вакцинация остается национальным приоритетом. Это вопрос национальной безопасности страны, поэтому правительство продолжает внедрение программы выплат по 1 тыс грн для всех вакцинированных граждан.

Эта инициатива реализуется в несколько этапов, на старте программы получение средств будет происходить через приложение "Дія", - сказал премьер.

"Фактически 100 офлайн-пунктов поддержки "Дії" будут оказывать практическую помощь по всей стране. Цель программы - поддержать пострадавший в результате пандемии бизнес и простимулировать вакцинацию.

В связи с ожиданием большого количества обращений было принято решение увеличить сумму, которая будет направлена ​​на выплаты вакцинированным украинцам, до 8 млрд грн", - подчеркнул Шмигаль.

По его словам, в ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос.

Напомним:

Программа, в рамках которой полностью вакцинированным украинцам выплатят по 1 тысячи гривен, будет называться "еПоддержка", она заработает 19 декабря.

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.

17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2020-го и в течение 2021-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.

18 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается внести в доходы бюджета на 2021 год дополнительные 3 миллиарда гривен. Впоследствии их должны использовать именно для выплаты "ковидной тысячи" для граждан.

В бюджете-2022 предусмотрено 3 млрд грн на выплаты "тысячи Зеленского".

В Минцифры сообщили, что виртуальные карточки в приложении "Дія", на которую полностью вакцинированные украинцы с 19 декабря будут получать тысячу гривен, будут бесплатными – никаких комиссий за их обслуживание не будет.

Экономическая правда