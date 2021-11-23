Минфин продал гособлигаций на 4 миллиарда, но подняло ставки

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На аукционах продажи гособлигаций Министерство финансов привлекло 4,4 млрд грн и подняло ставки по бумагам.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Инвесторам было предложено семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте.

Сроки обращения и ставки были следующие:

3 месяца по ставке 10% (доходность выросла на 50 б.п.);

6 месяцев по ставке 11,55% (+5 б.п.);

1 год по ставке 11,64%;

1,5 года по ставке 11,57%;

2 года по ставке 12,47% (+9%);

3 года по ставке 12,85% (+15%).

Наибольший спрос был сосредоточен на шестимесячных бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 3,3 миллиарда гривен. Заявки по 5-летним ОВГЗ были отклонены.

Всего от размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,4 млрд. гривен.

Напоминаем:

В НБУ объяснили, что новости о вероятном военном вторжении России с целью дестабилизации ситуации в Украине не оказали значительного влияния ни на валютный рынок Украины, ни на привлекательность украинских ценных бумаг.

Министерство финансов 16 ноября продало облигаций внутренних госзаймов на сумму 8 млрд грн.

Экономическая правда