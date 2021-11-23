Минфин продал гособлигаций на 4 миллиарда, но подняло ставки
На аукционах продажи гособлигаций Министерство финансов привлекло 4,4 млрд грн и подняло ставки по бумагам.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Инвесторам было предложено семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте.
Сроки обращения и ставки были следующие:
- 3 месяца по ставке 10% (доходность выросла на 50 б.п.);
- 6 месяцев по ставке 11,55% (+5 б.п.);
- 1 год по ставке 11,64%;
- 1,5 года по ставке 11,57%;
- 2 года по ставке 12,47% (+9%);
- 3 года по ставке 12,85% (+15%).
Наибольший спрос был сосредоточен на шестимесячных бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 3,3 миллиарда гривен. Заявки по 5-летним ОВГЗ были отклонены.
Всего от размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,4 млрд. гривен.
Напоминаем:
В НБУ объяснили, что новости о вероятном военном вторжении России с целью дестабилизации ситуации в Украине не оказали значительного влияния ни на валютный рынок Украины, ни на привлекательность украинских ценных бумаг.
Министерство финансов 16 ноября продало облигаций внутренних госзаймов на сумму 8 млрд грн.
Экономическая правда
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