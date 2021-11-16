Мінфін залучив 8 мільярдів внутрішньої держпозики

Міністерство фінансів 16 листопада продало облігацій внутрішніх держпозик на суму 8 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Було запропоновано сім випусків цінних паперів в національній валюті. Строк обігу становив 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки, 5 років і 6 років.

Ставки за паперами майже не змінилися за винятком річних (+1 б.п.).

Найбільший попит був зосереджений на річних паперах, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 4,1 мільярди гривень.

Всього від розміщення державних цінних паперів до державного бюджету було залучено 8,159 млрд грн.

Нагадуємо:

На аукціонах ОВДП 9 листопада Міністерство фінансів залучило до держбюджету 11,7 млрд грн.

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 26 жовтня Мінфін залучив до бюджету 17,2 млрд гривень.

Економічна правда